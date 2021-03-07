2264 إصابة و13 وفاة بكورونا في فلسطين
الأحد 07/مارس/2021 - 02:41 م
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أعلنت وزيرة الصحة لفلسطينية مي الكيلة تسجيل 2264 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين (وفا)، اليوم الأحد - أن حالات التعافي بلغت 1446 حالة بنسبة 88.9% من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 146 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين (وفا)، اليوم الأحد - أن حالات التعافي بلغت 1446 حالة بنسبة 88.9% من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 146 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.