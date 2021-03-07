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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس قاتل شقيقه لسوء سلوكه بالإسكندرية

الأحد 07/مارس/2021 - 02:40 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما لسوء سلوكه بالمنطقة، وأمرت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد ترشيحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على أداة الجريمة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمقتل شخص داخل الشقة محل سكنه بشارع حجر النواتية أمام مقابر أم النور بمنطقة الظاهرية بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة على.م.م.ش، 37 سنة، عاطل، سبق ضبطه واتهامه فى عدد 5 قضايا، ومناظرة الجثة وجود بها جرح طعني طول بالصدر من الناحية اليسرى، ووجود آثار دماء على ملابس المجنى عليه.
كشفت التحريات قيام المتهم شقيق المتوفي أحمد.م.م.ش، 56 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 9 قضايا متنوعة، آخرها القضية جنح أول الرمل، سرقة مسكن، بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض "مطواة" إثر مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة ببنهما لسوء سلوكه في المنطقة.
تم القاء القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة الي مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر رقم 1959 لسنة 2021 إداري ثان الرمل بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.

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