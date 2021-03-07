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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد الشوارع متخفيًا.. ماذا وجد؟ (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 02:40 م
جولة محافظ البحر
جولة محافظ البحر الأحمر
علي عواد
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أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، جولة ميدانية موسعة شملت حلقة السمك وميناء الصيد، ومناطق شمال الأحياء والهلال وميدان عبدالمنعم رياض، والقيادات وشارع الشيراتون بمدينة الغردقة، حيث حرص على استقلال سيارة ميكروباص، لرصد الوضع على الطبيعة، دون أي مواكب رسمية، متخفيًا، تأكيدًا لتعهده منذ توليه منصبه، بأنه سيفاجئ جميع المسئولين في مختلف المدن بزيارات ميدانية في أوقات مختلفة وبطرق غير متوقعة، للتأكد من انتظام العمل وتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وتفقد محافظ البحر الأحمر، حلقة السمك وميناء الصيد بالغردقة، حيث التقى العديد من الصيادين والبائعين الموجودين في الميناء واستمع إليهم، ووجه بسرعة توصيل الغاز للمحال التجارية داخل الميناء، للتيسير على الصيادين حرصًا على سلامتهم، حيث أنهم يستخدمون الأساليب القديمة في طهي الأسماك، وأشار إلى أنه سيجتمع بمجموعة من الصيادين قريبًا، للوصول إلى أفضل مقترح لتطوير منطقة الميناء بأكملها.

وواصل المحافظ، جولته الميدانية بتفقد منطقة شمال الأحياء، حيث شدد المحافظ على استبدال الأسوار المتهالكة للعمارات السكنية والمنشآت السياحية من بداية مدخل مدينة الغردقة حتى نهايتها بأسوار جديدة، كما وجه بسرعة استكمال المباني غير مكتملة البناء سواء كانت (أعمدة - طوب أحمر)، لتحسين الصورة الذهنية والبصرية وليكون الشكل حضاري يليق بمدينة الغردقة السياحية ومظرها الجمالي.

ولاحظ محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة وجود أحجار وزجاجات بلاستيكية ببعض المناطق، وعندما علم أن أصحاب المحلات التجارية والعمارات السكنية يضعوها لمنع وقوف السيارات أمامهم، كلف مجلس مدينة الغردقة برفعها وإزالتها لتحقيق السيولة المرورية، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال تكرار وضع الأحجار بعد إزالتها.

ووجه محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة بإزالة جميع المطبات الصناعية العشوائية، نظرًا لكثرتها على العديد من طرق المدينة، إضافة إلى تسببها في بعض الحوادث نظرًا لوجودها على مسافات متقاربة، مع عمل مطبات أخرى بديلة وفقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات العالمية حفاظًا على سلامة المواطنين.

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