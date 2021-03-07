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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين في الأنبار

الأحد 07/مارس/2021 - 02:48 م
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
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ألقت الشرطة العراقية القبض على أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية داخل محافظة الأنبار.

وقالت مديرية شرطة الأنبار- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية اليوم الأحد- إن معلومات استخبارية أفادت بوجود مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار، مضيفة أن هذه المجموعة الإرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، وتم وضع الخطة التي أدت إلى القبض على أفراد المجموعة وعددهم أربعة متهمين.

وأشارت إلى أنه أثناء التحقيق معهم ومجابهتهم بالأدلة اعترفوا صراحةً بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وقيامهم بأعمال إرهابية سابقًا، من بينها الهجوم على مدينة الرمادي الذي على إثره سيطر التنظيم الإرهابي على المدينة.. وكذلك الهجوم على عدة مقرات للقوات الأمنية والتي راح ضحيتها عدد من أفراد قوات الأمن والمواطنين الأبرياء.

ولفت البيان إلى أنه تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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