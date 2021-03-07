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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مطالبات بالتخلي عن الملكية الفكرية لتمكين الدول من إنتاج لقاحات كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:37 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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طالبت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية، العاملة في المجال الطبي والإنساني، الدول الأعضاء بالمنظمة والتي تعطل المفاوضات الرسمية حول موضوع التنازل عن بعض بنود اتفاقية حقوق الملكية الفكرية لأجل إتاحة إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد بأن لا تضيع الوقت وألا تعطل هذه المفاوضات، خاصة وأن الأسئلة التي تقدمت بها حول ذلك تمت الإجابة عليها بشكل مناسب.

وكانت الهند وجنوب إفريقيا المدعومتين رسميا من قبل 58 دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية مع دعم حوالى م100 دولة أخرى، قد تقدمتا في أكتوبر 2020 باقتراح لأجل التفاوض رسميا لإقرار إعفاء من بعض بنود اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، وبما يوفر لجميع الحكومات حول العالم فرصا لاتخاذ إجراءات من أجل تعاون أفضل في تطوير وإنتاج وتوريد الأدوات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، دون التقيد بإجراءات ومصالح الصناعة الخاصة.. وأكدت الدول المؤيدة للاقتراح أن هذا سيمنح الحكومات، وبشكل حاسم، جميع الأدوات المتاحة لوصول عالمي إلى احتياجاتها لمواجهة الوباء.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه "برغم مرور 5 أشهر على تقديم هذا الاقتراح التاريخي، فإن الدول المعارضة، وهي مجموعة صغيرة منها (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكندا)، مازالت تواصل تعطيل وتأخير المفاوضات الرسمية في ذات الوقت الذي تستمر الشركات متعددة الجنسيات الكبرى في الحفاظ على السيطرة النهائية على الإنتاج، ومن يمكنه الوصول أولا وبأية أسعار باتفاقات سرية ومحدودة".

ودعت البلدان المعارضة للاقتراح إلى عدم تضييع المزيد من الوقت في انتظار التحركات الطوعية من قبل صناعة الأدوية، مؤكدة أن تبني هذا الاقتراح سيغير من قواعد اللعبة وسيعيد الحكومات إلى مقعد القيادة عندما يتعلق الأمر بضمان حصول جميع الأشخاص حول العالم على الأدوية والتشخيصات واللقاحات والأدوات الطبية الأخرى لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد أن فقد العالم حتى الآن ما يصل إلى 2.5 مليون شخص بسبب الإصابة بالفيروس.

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