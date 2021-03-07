إحالة 14 «غشاشًا» بـ«حقوق طنطا» لمجلس تأديب

قررت كلية الحقوق بجامعة طنطا، اليوم الأحد، إحالة 14 طالبا بالفرقة الرابعة " انتظام، والفرقة الثالثة " انتظام"، إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية، وذلك لارتكابهم أعمال الغش فى امتحانات.وأشارت الكلية، إلى أن القرار شمل إحالة ٨ من طلاب الفرقة الرابعة انتظام إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية لارتكابهم أعمال الغش فى إمتحانات مادة القانون التجارى، وإحالة ٦ من طلاب الفرقة الثالثة انتظام إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية، وذلك لارتكابهم أعمال الغش في امتحانات مادة القضاء الإداري.