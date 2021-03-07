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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

على سعدة يكتب.. خيل الحكومة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:36 م
على سعدة
على سعدة
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منذ فترة قمت بزيارة لخالى الطبيب فى بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوسيتس بالولايات المتحدة، وهى العاصمة الوحيدة التى تقع على المحيط الأطلنطى، وتتمتع بجمال أسطورى رغم الصخب المستمر ليلًا ونهارًا، كونها من أكثر عواصم أمريكا ازدحامًا.
لفت نظرى فى منزله الريفى الأنيق وجود مكتبة ضخمة تحتل حائطين كاملين وتحوى العديد من الكتب الرائعة والنادرة عن مصر وتاريخها.. سألت خالى بفضول وخجل: كيف وجدت الوقت لقراءة كل هذه الكتب، وأنت تعمل ليل نهار ووقتك موزع بين عيادتك الخاصة ومستشفاك، وحتى الويك أند تقضيه إما فى حمام السباحة أو ملعب التنس الملحق بمنزلك؟، جاءنى رده بهدوئه المعهود: بالطبع لم أقرأ معظمها فأنا أدخرها لحين بلوغى سن المعاش!
معاش.. هل تمزح معى؟! أنت حاليًا فى الرابعة والثمانين من عمرك، ومَن فى سنك عندنا فى مصر المحروسة بلغوا سن المعاش منذ ٢٤ عامًا بالتمام والكمال، زادت ابتسامته وهو يرد بثقة أبهرتنى: سأبلغ سن المعاش حين يرتعش المشرط فى يدى وأنا أجرى عملياتى الجراحية.
تذكرت هذا الحوار وأنا أتلقى دعوة ابنتى لى منذ أيام قليلة بإلحاح شديد لزيارتها فى مقر إقامتها بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.. وكنت قد اعتذرت لها لعدم قدرتى على السفر لمسافات طويلة، خاصة أننى تجاوزت سن السبعين بعدة أشهر.. اخترقت أذنى ضحكاتها الاستنكارية وهى تمتدح شبابى السبعينى، وتروى لى أن المعلمة التى تدرس لابنتها تبلغ من العمر ١٠٥ أعوام، وأن الحياة عندهم تبدأ بعد سن المائة، وأن «الشابين» اللذين كانا يتنافسان على رئاسة أمريكا هما ترامب ٧٤ عامًا وبايدن ٧٨ عامًا.
دفعتنى الروايتان السابقتان لمقارنات سريعة لمعرفة أسباب ارتفاع معدل الأعمار فى تلك البلاد وانخفاضها فى بلادنا، ولاحظت أن كل بلاد العالم المتحضر توقر كبار السن وتوفر لهم كل وسائل الحياة الكريمة ردًا للجميل، فبعض الدول تقدم لكبار السن مجانية المواصلات العامة والسينمات والمسارح وكل وسائل الترفيه والعلاج، واستثناءات لا حصر لها لإسعاد أيامهم القليلة المتبقية فى الحياة، وهو ما لا يحدث للأسف عندنا.
لماذا نحن هنا فى بلادنا نشعر عند بلوغنا سن الستين بأننا «خيل الحكومة» نعيش فى انتظار رصاصة الرحمة؟
لماذا ونحن ما زلنا أشجارًا وغصونًا مورقة يصر مجتمعنا على اقتلاعنا من جذورنا وإلقائنا على قارعة الطريق تمهيدًا لنقلنا للمقالب العمومية؟ لماذا نكتفى بحفل التكريم المتواضع وبمكافأة نهاية الخدمة الأقل تواضعًا وقروش المعاش القليلة التى نتلقاها شهريًا ولا تسد رمق أدنى الاحتياجات المعيشية؟ هل جزاء كل هذا الجهد والاجتهاد والعطاء والكد والعرق والإخلاص فى العمل أن ينتهى بنا الحال للاستجداء؟
جيلنا تحمل ما لا يتحمله بشر.. بداية من الحروب الناصرية والقيود الاشتراكية وربط الأحزمة الساداتية والفساد والمحسوبية المباركية والتخلف الدينى الإخوانى.
قسوة المجتمع تدفع هذا الجيل المنكوب دفعًا لاستعجال رصاصة الرحمة، مشاكلنا تقصر العمر وتزيد من صعوبة الحياة، كبار السن يعانون بشدة من الروتين فى جميع المصالح الحكومية، وتكاد تبكى على حالهم فى الطوابير أمام ماكينات الـATM لصرف المعاش الزهيد كل أول شهر، وجاء كورونا اللعين وقيوده وفرض التباعد الاجتماعى لتزيد من الرتابة والملل واستعجال النهاية.
قليلًا من الرأفة والمراعاة لكبار السن، فعجلة الزمن تجرى وتدور بأسرع مما يتخيل الجميع، الأمل الوحيد لدينا أن سيادة الرئيس أيضًا تجاوز سن الستين، وأحسبه منحازًا بحسه المرهف لتلك الفئة العمرية، ولديه من العزيمة والإصرار ما يكفى لاستعادة كرامة جيلنا.

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