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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرض حالة الإغلاق في المناطق الأكثر تضررا بكورونا بفرنسا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:36 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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فرضت فرنسا حالة الإغلاق في العطلات الأسبوعية على مدار الأسابيع الأربعة القادمة في المناطق الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، تجنبا لفرض حالة الإغلاق على مستوى البلاد للمرة الثالثة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد، أنه سيتم تطبيق القيود الاحترازية في المناطق الواقعة حول مدينة "نيس" وبلدة "كاليه" وبلدة "دينكيرك".

وأشارت الشبكة أن فرنسا شهدت مجددًا ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس بعد رفع حالة الإغلاق الثاني على مستوى البلاد في شهر نوفمبر الماضي.

يذكر أن 6% فقط من إجمالي التعداد السكاني في فرنسا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.

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