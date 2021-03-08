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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:01 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أسماء منصور
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يعد معرفة مواقيت الصلاة من الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين في مصر لذلك تحرص "الدستور" على عرض مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 مارس في القاهرة وبعض محافظات مصر وذلك حرصا منها على توفير كل ما يلزم قرائها من معلومات.

مواعيد الصلاة في القاهرة

توقيت صلاة الفجر
4:52 صباحًا

موعد صلاة الشروق 6:17 صباحًا

وقت آذان الظهر 12:07 صباحًا

موعد آذان العصر 3:27

موعد آذان المغرب 5:57 مساءً

موعد آذان العشاء 7:13 مساءً

مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 مارس في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:56 صباحًا

موعد صلاة الشروق 6:23 صباحًا

وقت آذان الظهر 12:12 صباحًا

توقيت آذان العصر 3:31

وقت آذان المغرب 6:01 مساءً
توقيت آذان العشاء 7:18 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

الفجر 5:04 ص
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:43 م
المغرب 6:13 م
العشاء 7:32 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الشروق 6:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م.

مواعيد الصلاة في الإسماعلية

موعد صلاة الفجر 4:47 صباحًا

موعد صلاة الشروق 6:13 صباحًا

توقيت آذان الظهر12:03 صباحًا

توقيت آذان العصر 3:22 مساءً

آذان المغرب 5:53 مساءً

موعد صلاة العشاء 7:09 مساءً

مواعيد الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 4:49
موعد صلاة الشروق 6:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد آذان العصر 3:22
موعد آذان المغرب 5:53 م
موعد آذان العشاء 7:06

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