مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-3-2021

مواعيد الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 مارس في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:56 صباحًا



موعد صلاة الشروق 6:23 صباحًا



وقت آذان الظهر 12:12 صباحًا



توقيت آذان العصر 3:31



وقت آذان المغرب 6:01 مساءً

توقيت آذان العشاء 7:18 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح الفجر 5:04 ص

الشروق 6:31 ص

الظهر 12:22 م

العصر 3:43 م

المغرب 6:13 م

العشاء 7:32 م





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مواعيد الصلاة بشرم الشيخ موعد صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الشروق 6:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م.

مواعيد الصلاة في الإسماعلية موعد صلاة الفجر 4:47 صباحًا



موعد صلاة الشروق 6:13 صباحًا



توقيت آذان الظهر12:03 صباحًا



توقيت آذان العصر 3:22 مساءً



آذان المغرب 5:53 مساءً



موعد صلاة العشاء 7:09 مساءً

مواعيد الصلاة في أسوان موعد صلاة الفجر 4:49

موعد صلاة الشروق 6:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد آذان العصر 3:22

موعد آذان المغرب 5:53 م

موعد آذان العشاء 7:06