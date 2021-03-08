مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-3-2021
الإثنين 08/مارس/2021 - 05:01 ص
أسماء منصورطباعة
يعد معرفة مواقيت الصلاة من الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين في مصر لذلك تحرص "الدستور" على عرض مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 مارس في القاهرة وبعض محافظات مصر وذلك حرصا منها على توفير كل ما يلزم قرائها من معلومات.
4:52 صباحًا
موعد صلاة الشروق 6:17 صباحًا
وقت آذان الظهر 12:07 صباحًا
موعد آذان العصر 3:27
موعد آذان المغرب 5:57 مساءً
موعد آذان العشاء 7:13 مساءً
موعد صلاة الشروق 6:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م.
موعد صلاة الشروق 6:13 صباحًا
توقيت آذان الظهر12:03 صباحًا
توقيت آذان العصر 3:22 مساءً
آذان المغرب 5:53 مساءً
موعد صلاة العشاء 7:09 مساءً
موعد صلاة الشروق 6:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد آذان العصر 3:22
موعد آذان المغرب 5:53 م
موعد آذان العشاء 7:06
مواعيد الصلاة في القاهرةتوقيت صلاة الفجر
4:52 صباحًا
موعد صلاة الشروق 6:17 صباحًا
وقت آذان الظهر 12:07 صباحًا
موعد آذان العصر 3:27
موعد آذان المغرب 5:57 مساءً
موعد آذان العشاء 7:13 مساءً
مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 مارس في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:56 صباحًا
موعد صلاة الشروق 6:23 صباحًا
وقت آذان الظهر 12:12 صباحًا
توقيت آذان العصر 3:31
وقت آذان المغرب 6:01 مساءً
توقيت آذان العشاء 7:18 مساءً
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:43 م
المغرب 6:13 م
العشاء 7:32 م
موعد صلاة الشروق 6:23 صباحًا
وقت آذان الظهر 12:12 صباحًا
توقيت آذان العصر 3:31
وقت آذان المغرب 6:01 مساءً
توقيت آذان العشاء 7:18 مساءً
مواقيت الصلاة في مرسى مطروحالفجر 5:04 ص
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:43 م
المغرب 6:13 م
العشاء 7:32 م
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مواعيد الصلاة بشرم الشيخموعد صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الشروق 6:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م.
مواعيد الصلاة في الإسماعليةموعد صلاة الفجر 4:47 صباحًا
موعد صلاة الشروق 6:13 صباحًا
توقيت آذان الظهر12:03 صباحًا
توقيت آذان العصر 3:22 مساءً
آذان المغرب 5:53 مساءً
موعد صلاة العشاء 7:09 مساءً
مواعيد الصلاة في أسوانموعد صلاة الفجر 4:49
موعد صلاة الشروق 6:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد آذان العصر 3:22
موعد آذان المغرب 5:53 م
موعد آذان العشاء 7:06