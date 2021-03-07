غدًا.. وزير داخلية قبرص يزور اليونان لبحث أزمة الهجرة

يبدأ وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، غدا الإثنين، زيارة إلى اليونان تستغرق يومين؛ لبحث أزمة الهجرة مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس.ونقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية، عن وزارة الداخلية قولها، في بيان، اليوم الأحد- إنه من المقرر أن يترأس الوزيران مباحثات تهدف لمناقشة أزمة تدفق المهاجرين في قبرص واليونان والتحديات التي تواجه البلدين.وأضافت أن نوريس سيزور أيضا مركز استقبال للمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية.