طلاب الثاني الثانوي بمدارس حي شبرا: لا مشاكل في امتحاني الفيزياء والتاريخ

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس حي شبرا مصر، من أداء امتحان التاريخ للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي بالنظام الإلكتروني من خلال «التابلت» وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقالت ريهام طالبة بالقسم الأدبي بمدرسة ناصر الثانوية، إن «مادة التاريخ كان سهلا نسبيا ولم يكن هناك أي مشكلة سوى في بعض النقاط التي احتاجت إلى المزيد من التمعن والوقت الإضافي، فعلى المستوى العام الامتحان كان جيدًا».من جانبها أشادت الطالبة داليا بالقسم العلمي بمستوى امتحان مادة الفيزياء بأنه في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي مشاكل في السيستم والدخول على منصة الامتحانات.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.