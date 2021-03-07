رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طلاب الثاني الثانوي بمدارس حي شبرا: لا مشاكل في امتحاني الفيزياء والتاريخ

الأحد 07/مارس/2021 - 02:35 م
طلاب الثاني الثانوي
طلاب الثاني الثانوي
حسام عسل
طباعة
انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس حي شبرا مصر، من أداء امتحان التاريخ للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي بالنظام الإلكتروني من خلال «التابلت» وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت ريهام طالبة بالقسم الأدبي بمدرسة ناصر الثانوية، إن «مادة التاريخ كان سهلا نسبيا ولم يكن هناك أي مشكلة سوى في بعض النقاط التي احتاجت إلى المزيد من التمعن والوقت الإضافي، فعلى المستوى العام الامتحان كان جيدًا».

من جانبها أشادت الطالبة داليا بالقسم العلمي بمستوى امتحان مادة الفيزياء بأنه في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي مشاكل في السيستم والدخول على منصة الامتحانات.

وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.

كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.


موضوعات متعلقة

تقلب في درجات الحرارة وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

تذكرة حفل «عبدالحليم حافظ» في قصر البارون بـ5000 جنيه

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

البحارة

ريش أخضر ينبت من قلبى

الأم والابنة

لن يصمت القلم