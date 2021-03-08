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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أنا دولة».. غزلان يناصر المرأة أم يتحرش بها؟

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:01 ص
البلوجر على غزلان
البلوجر على غزلان
غادة موسى
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تصدر البلوجر على غزلان والمطربة مروة ناجي ترند موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) على مدار اليومين الماضيين بفيديو كليب "أنا دولة" لمناهضة التحرش، ومناقشة قضايا المرأة.

وأكد الثنائي أنهما عملا طيلة 7 أشهر حتى يتركا أثرًا في المجتمع من خلال الفيديو كليب، فهم يرون أننا أصبحنا نشاهد ظاهرة التحرش بشكل فج داخل المجتمع، وزادت العديد من تلك الحوادث، والغريب في الأمر وجود مبررات غير مقبولة لهذا الفعل المشين على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن الأغنية حازت على إعجاب الكثيرين من حيث الفكرة والكلمات وزوايا التصوير والديكور والإضاءة، والتمثيل إلا أنها حصدت انتقادات كثيرة، منها أن البعض اتهم على غزلان بتقليده لمغني الراب الشهير زاب ثروت من حيث الأسلوب والفكرة ونحت الكلمات، مع إدخال بعض التغييرات لكي يركب الموجة، خاصة بعد أحاديث الرأى العام عن التحرش، لكن لم يحدث ما تمناه على حد قولهم، فأيقن متابعو السوشيال ميديا الأمر وذهب منه التريند إلى زاب ثروت.

لكن الناشط على غزلان ربما كان بارعًا في الرد على تلك الاتهامات قبل أن توجه له، حيث قال في تغريدة عبر تويتر: " أنا مش رابر، بس شخص بحب الراب وبحب أسمعه.. كل سنة بعمل كليب بيناقش قضيه في المجتمع وبقدملها حلول.. السنة اللي فاتت عملت عن التنمر.. السنه دي بقدملكوا كليب ( أنا دولة )، الكليب بيناقش قضية التحرش من كل الزوايا..7 شهور شغل واجتماعات ويارب يعجبكم".

أمر آخر وجه إلى غزلان وهو أن المتعارف عليه بكليب "أنا دولة" أنه ضد التحرش، لكن منتقديه استنكروا طريقة الممثلين في الفيديو وهم يتحرشون بالفتاة بشكل مبالغ فيه، وكان من الأفضل والأيسر أن يستخدم عدة فتيات مختلفات في الإستايل والأسلوب والملابس بدءا من الفتاة المنقبة حتى تلك التي ترتدي البكيني، وتوضيح الأسباب المختلفة التي تدفع للتحرش، وأن الظاهرة ليس لها علاقة فقط بأزياء المرأة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد من الانتقادات بل وجد البعض أنه من الغريب أن يكون للبلوجر علي غزلان العديد من مقاطع الفيديو التي يظهر فيها المرأة بصورة غير لائقة، ويهاجمها على تصرفات قد لايرتكبها الكثيرون، ومع ذلك فالآن هو من أشد المناصرين لها، ويواجه ظاهرة التحرش بـ"أنا دولة".

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