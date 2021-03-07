3 مليارات دولار.. استثمارات اليونان في مصر

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، السيد نيقولاوس جاريليديس سفير دولة اليونان بالقاهرة، للتعارف وبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التى تربط الجانبين على كافة الأصعدة.جاء ذلك بحضور السيد اثاناسيوس كوتسينوس قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية.وفي بداية اللقاء؛ رحّب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر واليونان، مشيرا إلى أن تاريخ العلاقات بين مصر واليونان يعود إلي ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، حيث تعود منذ نشأة الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر.وأضاف أنه توجد في مصر جالية يونانية كبيرة العدد، وبالمثل توجد في اليونان جالية مصرية كبيرة كذلك، كما أكد الشريف على استعداده التام للتعاون مع الجانب اليوناني وخاصة فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا التي تضرب العالم أجمع.ومن جانبه؛ أوضح سفير اليونان أن الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر، ومن المتوقع زياده حجم الاستثمارات إلى 5 أضعاف، مؤكدا أن اليونان تعطي أهمية لتوقيع اتفاقية لمنطقة اقتصادية بين اليونان ومصر، لتعود بالخير والنفع علي البلدين.وأشار إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 104 مشروعًا، موزعة على عدة قطاعات انتاجية وخدمية، ويأتي أبرزها: قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع صناعة النسيج وقطاع مواد البناء وكذا صناعة الأغذية والخدمات التجارية والاستشارية ومشروعات النقل والخدمات العامة، كما أنه يطمح للعمل على مستوى بلديات اسكندرية واثينا وذلك لدعم بعضهم البعض تمهيدا للمرحلة ما بعد كورونا.