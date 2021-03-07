رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 مليارات دولار.. استثمارات اليونان في مصر

الأحد 07/مارس/2021 - 02:33 م
استثمارات اليونان
استثمارات اليونان في مصر
هبه عويضه
طباعة
استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، السيد نيقولاوس جاريليديس سفير دولة اليونان بالقاهرة، للتعارف وبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التى تربط الجانبين على كافة الأصعدة.

جاء ذلك بحضور السيد اثاناسيوس كوتسينوس قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية.

وفي بداية اللقاء؛ رحّب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر واليونان، مشيرا إلى أن تاريخ العلاقات بين مصر واليونان يعود إلي ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، حيث تعود منذ نشأة الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر.

وأضاف أنه توجد في مصر جالية يونانية كبيرة العدد، وبالمثل توجد في اليونان جالية مصرية كبيرة كذلك، كما أكد الشريف على استعداده التام للتعاون مع الجانب اليوناني وخاصة فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا التي تضرب العالم أجمع.

ومن جانبه؛ أوضح سفير اليونان أن الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر، ومن المتوقع زياده حجم الاستثمارات إلى 5 أضعاف، مؤكدا أن اليونان تعطي أهمية لتوقيع اتفاقية لمنطقة اقتصادية بين اليونان ومصر، لتعود بالخير والنفع علي البلدين.

وأشار إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 104 مشروعًا، موزعة على عدة قطاعات انتاجية وخدمية، ويأتي أبرزها: قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع صناعة النسيج وقطاع مواد البناء وكذا صناعة الأغذية والخدمات التجارية والاستشارية ومشروعات النقل والخدمات العامة، كما أنه يطمح للعمل على مستوى بلديات اسكندرية واثينا وذلك لدعم بعضهم البعض تمهيدا للمرحلة ما بعد كورونا.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

البحارة

ريش أخضر ينبت من قلبى

الأم والابنة

لن يصمت القلم