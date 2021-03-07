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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ترك «فيديو» مؤثرًا.. القصة الكاملة لوفاة عبود العمرى

الأحد 07/مارس/2021 - 02:42 م
عبود العمري
عبود العمري
سمر عبدالله
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لقي عبود العمري، الناشط الأردني على السوشيال ميديا، مصرعه، عن عمر يناهر 23 عاما، وذلك خلال حادث سير تعرض له في جنوب إفريقيا، بعد أن قام برحلة سياحية مع عدد من أصدقائه، حيث كان والده أول من أعلن وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أصاب جميع المتابعين له بصدمة كبيرة، وتصدر اسمه محركات البحث.

آخر ظهور لعبود العمري
كان آخر ظهور لعبود العمري في فيديو من داخل غرفته في الفندق قبل الحادث الذي أودى بحياته بفترة قصيرة، حيث ظهر في الفيديو وهو يتحدث إلى الجمهور عن تجربته في إفريقيا قائلا: "صباح الخير.. جيت على إفريقيا أغير جو، ما كنت أعرف إن الإفريقيات حلوين، اتغير كل تفكيري".

وطلب عبود من والده عبر الفيديو الزواج من فتاة إفريقية قائلا إن «الفتيات في إفريقيا جميلات جدًا ويتمتعن بروح دعابة غير عادية.. تقولي خد من طينة بلادك لط على خدادك أنا بديش ألط على خدادي من طينة بلادي.. تخيل فوق ما هما حلوين كمان بيضحكوا.. لا لا لا متحاولش».

ظهوره مع أصدقائه
بعد هذا الفيديو ظهر عبود برفقة أصدقائه للاستمتاع بـالرحلة السياحية لتبدأ جولتهم الأخيرة بالسيارة قبيل الحادث بوقت قصير، حيث كانوا يستمعون إلى الأغاني التراثية هناك ويضحكون معًا.

وتسبب هذا الفيديو في حالة تأثر شديدة وحزن كبير لدى المتابعين حيث حقق الفيديو تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

نعي عبود العمري
والده نعاه قائلًا: «ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابني الحبيب عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء أمس السبت، إثر حادث مؤسف في جنوب إفريقيا، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وعلق الممثل الأردني يزن النوباني على وفاته: «الأخ والصديق والحبيب عبود العمري، استعجلت كثير والله يا عبود، خبر وفاته زي الصاعقة علينا، بكيت قلوبنا، ما شفت منك إلا كل خير ومحبة ونشاط وحماس، وحب للحياة.. الله يرحمك يا حبيبي ويصبر أهلك».

ونعته النجمة ديانا كرزون قائلة: «توفي بحادث سير بجنوب إفريقيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. الله يصبر أهله وإنا لله وإنا إليه راجعون».



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