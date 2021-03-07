«مشروعك» بالمنوفية يوفر 117 فرصة عمل للشباب خلال فبراير

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون, محافظ المنوفية، بأن فرص العمل التي وفرها "مشروعك" خلال شهر فبراير الماضي، بلغت 117 فرصة عمل، من خلال تنفيذ حوالي 92 مشروعا بتمويل 14 مليونا و267 ألفا و700 جنيه، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة "مشروعك".ووجه المحافظ القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع، خاصة في القري حتى يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، مؤكدًا على ضرورة تقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، على أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.وأشار المحافظ إلى أن الهدف من "مشروعك" هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، لتمكينهم من سوق العمل، من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.