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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض عدد أسئلة امتحان بـ«الضبعة النووية» ومنح الطلاب 30 دقيقة إضافية

الأحد 07/مارس/2021 - 02:41 م
عاطف سلامة
عاطف سلامة
ياسمين شعيب
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تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، مسار امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الثاني والرابع بمدرسة الضبعة النووية، وسط إجراءات احترازية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد وكيل تعليم مطروح اللجان الامتحانية للاطمئنان على توافر المناخ المناسب للطلاب، مستمعا لشكوي من بعض طلاب الصف الرابع بقسم الإلكترونيات من قصر المدة الزمنية المخصصة لأداء الامتحان مع طول أسئلة مادة التكنولوجيا التي يؤدون فيها الامتحان اليوم.

ووجه سلامة لمسئولي المدرسة النووية بتخفيض عدد الأسئلة بالورقة الامتحانية الخاصة بطلاب الصف الرابع بقسم الإلكترونيات، مع إعطاء الطلاب 30 دقيقة إضافية للانتهاء من الحل والمراجعة.

وكلف مدير المدرسة النووية بإعداد تقرير واف عن أسباب طول الامتحان وأسباب شكوى الطلاب والإفادة، مؤكدًا "أننا جميعا في خدمة الطلاب ونبذل الجهد والعمل لتوفير مناخ تربوي مناسب على مدار العملية الامتحانية".

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