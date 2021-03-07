«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

حذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات التي تؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام.وأكدت الوزارة أن الأدوية والفيتامينات ستساعد على تقليل فاعلية تلك الأدوية في حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا.وأشارت إلى ضرورة تناول الفيتامينات والأدوية بعد استشارة الطبيب ولفترة زمنية محددة.وكانت وزارة الصحة قد خصصت عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.