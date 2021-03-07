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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

الأحد 07/مارس/2021 - 02:30 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى
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حذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات التي تؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام.

وأكدت الوزارة أن الأدوية والفيتامينات ستساعد على تقليل فاعلية تلك الأدوية في حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى ضرورة تناول الفيتامينات والأدوية بعد استشارة الطبيب ولفترة زمنية محددة.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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