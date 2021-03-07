إنهاء خدمة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لبلوغه سن المعاش

أصدر الأزهر الشريف قرارًا بإنهاء خدمة الشيخ صالح عباس جمعة صالح، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالمستوى الوظيفي "الممتازة"، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، في 24 4 2021م، فهو من مواليد 2541961م.جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار شيخ الأزهر في التفويض في بعض الاختصاصات.