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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. تنظيم ورشة لتعزيز صادرات الأثاث المصرى بإفريقيا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:46 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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تنظم هيئة تنمية الصادرات، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ورشة عمل بعنوان "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية"، غدًا الإثنين، بمدينة دمياط، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج مصر الخاص ببرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذى يستهدف زيادة الفرص التصديرية للشركات المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التصديرية الكبيرة بدول القارة الإفريقية.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن ورشة العمل تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم صناعة الأثاث والتوجيه بفتح آفاق تصديرية إلى المحيط الجغرافي الإفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية لمدينة دمياط ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث بها ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وأكدت جامع أهمية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في تعزيز قدرات المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين، وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة وبصفة خاصة بدول القارة الإفريقية.

ومن جانبه أكد المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك، مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات للمساهمه في دعم التجارة الخارجية لمصر.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية والصادرات والأنشطة المتعلقة ببناء القدرات، بالإضافة إلى تحقيق هدف برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي يركز على دعم الدول الأعضاء وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار للأسواق الإفريقية والعربية.

وبدوره أوضح الوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار اتفاق التعاون الموقع بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي يستهدف تمويل عدد من برامج تنمية الصادرات التي تنفذها الهيئة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد على دور هيئة تنمية الصادرات في رفع الوعي بفرص التصدير بالسوق الإفريقية، خاصة لقطاع الأثاث، وكذلك المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة للدخول لأسواق الدول الإفريقية الواعدة وتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديرى لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى هذه الأسواق.

ولفت رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أنه تم اختيار مدينة دمياط لتنظيم ورشة العمل بها، نظرًا لكونها إحدى أهم قلاع صناعة الأثاث في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات المهمة بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتبع هذه الورشة تنظيم عدد من ورش العمل في محافظات الإسكندرية وبورسعيد وأسوان وقنا، والتي تستهدف رفع الوعي لدى الشركات المصرية بفرص التصدير، وكذلك المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة في أسواق الدول الإفريقية الواعدة.

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