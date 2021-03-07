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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ارتفاع صادرات مصر لليابان إلى 134 مليون دولار خلال 11 شهرًا من 2020

الأحد 07/مارس/2021 - 02:31 م
الصادرت
الصادرت
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لليابان، بلغت 134 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020، مقابل 120.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 13.5 مليون دولار خلال عام.

وفى المقابل، سجلت واردات مصر من اليابان 1.080 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020، مقابل 1.071 مليار دولار خلال الشهور المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 8.4 مليون دولار.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم، بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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