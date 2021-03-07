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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات علي حرم الطريق في مطروح

الأحد 07/مارس/2021 - 02:16 م
حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة التعديات
ياسمين شعيب
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أجرى اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام، محافظة مطروح بجولة ميدانية بمنطقة الطابية لمتابعة مستوى النظافة بالمنطقة، مناشدا المواطنين بالحفاظ على نظافة المنطقة وعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق المخصصة.

وقاد سكرتير عام المحافظة حملة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة شارع الإسكندرية وشارع زاهر جلال، مشددا على ضرورة التزام أصحاب المحال وعدم التعدي على حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وإعادة الانضباط بالشارع لاستعادة المظهر الحضاري للمحافظة.

وتابع " إبراهيم" سير أعمال التطوير بمداخل مدينة مرسي مطروح بداية من الكيلو 21 طريق مرسي مطروح إسكندرية مرورا حتى منطقة الكيلو واحد موجها بالإسراع في أعمال تسوية وتمهيد الجزيرة الوسطى وتقليم وتنسيق الأشجار والنخيل على الجانبين من مدخل الدينة الكيلو 21 حتى وسط المدينة، ووجه بإعادة الشيء لأصلة بمنطقة الكيلو 4 بتركيب "البلدورات" بالجزيرة الوسطى مع دهان كافة "البلدورات" بكافة أرجاء المدينة لتليق بالوجه الحضاري، كما تفقد اعمال الدهانات والرصف بطريق شارع مطار مرسي مطروح.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الحيوية، ومواجهة الإشغالات العشوائية التي تعوق الحركة المرورية وملف النظافة للارتقاء بالمظهر الحضاري بالمدينة.

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