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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه سوهاج تشارك بورشة عمل مشروعات الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار بالأقصر

الأحد 07/مارس/2021 - 02:13 م
ورشة عمل مشروعات
ورشة عمل مشروعات الترشيح
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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تشارك شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بورشة العمل الختامية لمشروعات الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار والممولة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمدينة الأقصر فى الفترة من ٧ إلى ٨ مارس الجارى والتى يحضر بها م. ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورانيا هداية مدير برامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧ وحدات ترشيح طبيعي بمحافظة سوهاج لتوفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية ومستدامة تتميز بالتخلص من العكارة والطفيليات الممرضة ومعظم الملوثات الأخرى بمياه نهر النيل دون الحاجة إلى إضافة شبه أو كلور أو أي طريقة تعقيم أخرى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الوحدات التى تم تنفيذها تتمثل في وحدتي ترشيح طبيعي بمحطة مياه الظهير الصحراوى ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه الطوايل بمركز ساقلتة ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه المراغة النقالى ووحدة ترشيح طبيعى بمحطة مياه الشورانية بمركز المراغة ووحدتى ترشيح طبيعي بمحطة مياه جزيرة المنتصر بمركز المنشاة حيث تبلغ الطاقة التصميمية لكل وحدة 30 لتر لكل ثانية بتكلفة اجمالية تبلغ ٣.٤ مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي من التكنولوجيات المستخدمة في تنقية المياه بأوروبا كبديل للمعالجة التقليدية، وأن الشركة قامت بتنفيذ 17 وحدة ترشيح طبيعي في وقت سابق في مراكز ساقلتة وسوهاج واخميم والمراغة والمنشاة.

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