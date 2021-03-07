إخماد حريق مخلفات داخل مخزن بمنطقة البلوكات في السلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق مخلفات اندلع داخل مخزن بمنطقة البلوكات بمدينة السلام، دون وقوع أي إصابات.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى مدينة السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.ومن خلال المعاينة تبين نشوب الحريق فى مخلفات داخل مخزن ببلوكات فى السلام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.