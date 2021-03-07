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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» تنظم سلسلة ندوات تعريفية عن نظم تكليف الأطباء

الأحد 07/مارس/2021 - 02:39 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على التأمين الصحي الشامل، عقد سلسلة من الندوات التعريفية عن نظام تكليف الأطباء بالزمالة المصرية للعاملين بالمنشآت الصحية للهيئة، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمجلس العلمي للزمالة إلى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والزمالة المصرية باعتبارها أهم ركن في استدامة التعليم الطبي بالمنظومة الصحية المصرية، وبهدف اعتماد جميع الأقسام الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة كمراكز تدريب زمالة معتمدة، بما يسهم في استيعاب أكبر قدر من الفرص التدريبية لمتدربي الزمالة المصرية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

وأشارت الهيئة، إلى انعقاد أول ندوة تعريفية، اليوم، عن نظام تكليف الأطباء بالزمالة المصرية، واستهدفت الندوة منسقي التدريب ومديري الموارد البشرية ومديري المستشفيات ورؤساء الأقسام الطبية ومديري الجودة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وكذلك منسقي الزمالة بالمحافظات المختلفة.

وأضافت الهيئة، أن الندوة تناولت التعريف بنظام تكليف الأطباء الجديد بالزمالة المصرية، وشرح آلية التعاون بين الزمالة المصرية والهيئة العامة للرعاية الصحية، ومتطلبات اعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات وكذلك المراكز والوحدات الصحية وكيفية استيفائها، بالإضافة إلى متطلبات اعتماد المدربين وكيفية استيفائها.

وتابعت الهيئة، أنه تم عمل أول زيارة ميدانية، اليوم، لمديري إدارة الجودة والاعتماد بالزمالة المصرية ومسئولي التدريب وأخصائيي الجودة بالزمالة المصرية إلى بعض المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد لتقييم جاهزية المنشآت ومتابعة الإجراءات التنفيذية لاعتماد المنشآت كمراكز تدريب معتمدة للزمالة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة من كل القطاعات المعنية بالشأن الصحي، مشيرًا إلى أن بناء النجاحات واستمرارها لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التكامل والاندماج بين القطاعات ذات الصلة اتساقًا مع استراتيجية مصر 2030، وكذلك اتساقًا مع مبدأ الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية ذات جودة شاملة قائمة على التطوير والتدريب المستمر للعنصر البشري باعتباره أهم مورد لدى الهيئة لتقديم الخدمة الصحية المميزة للمنتفعين.

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