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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته إلى 64 مليون دولار خلال يناير

الأحد 07/مارس/2021 - 02:36 م
مواد البناء والحراريات
مواد البناء والحراريات
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أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، ارتفاع صادرات الألومنيوم ومصنوعاته خلال شهر يناير الماضي بنحو 40 %، مسجلا 64 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار في يناير 2020.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس أنه تم تصدير الألومنيوم المصري إلى نحو 42 دولة، منها 11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الشهر من العام الماضي تضمنت "البرازيل- بلجيكا- إندونيسيا- اليابان- هونج كونج- اتحاد ماليزيا ملايو سابقا- أوغندا-بيرو- جيبوتي- غانا- ملاوي".

وأشار التقرير إلى أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للألومنيوم المصري مستحوذة على 50% من إجمالي الصادرات بما قيمته 32 مليون دولار، تلتها "إسبانيا" مستحوذة على 7.5 % بما قيمته 4.8 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة "السودان" بنحو 5.1% بقيمة بلغت 3.316 مليون دولار.

وأضاف التقرير نمت صادرات مصر من الألومنيوم المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 3006% مسجلة 3.007 ملايين دولار، مقابل 97 ألف دولار خلال يناير2020، كما ارتفعت الصادرات إلى المغرب بنحو 63% مسجلة 2.892 مليون دولار مقابل 1.772 مليون دولار.

واحتلت ألمانيا الاتحادية- بحسب التقرير- المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للألومنيوم بما قيمته 2.723 مليون دولار، تلاها تركيا بنحو 1.749 مليون دولار، وفي المرتبة الثامنة الصين الشعبية بما قيمته 1.646 مليون دولار، واليونان المرتبة التاسعة بما قيمته 1.375ٍٍ مليون دولار، تلتها ليبيا بنحو1.336 مليون دولار.

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