تعليم السويس: امتحان الإعدادية جاء فى مستوى الطالب المتوسط

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، محمود الفولي، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى، مشيرا إلى أنه اجتمع بقيادات التعليم وعينة من الطلبة والطالبات قبل وضع الامتحان.وأكد "الفولي" لـ"الدستور" أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وجاء مناسب للوقت الزمني وراعى الفروق الفردية بين الطلبة.وأشار وكيل الوزارة إلى أن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر تابع العملية الامتحانية بنفسه وزار لجنة مدرسة السويس الإعدادية القديمة للبنات وتأكد من مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.