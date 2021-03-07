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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«سياج الأُمنية».. معرض فنى لـ هشام بركات بجاليرى نوت

الأحد 07/مارس/2021 - 02:47 م
سياج الأمنية
سياج الأمنية
جمال عاشور
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يفتتح جاليري نوت بالزمالك، يوم الأحد المقبل، معرضًا للفنان هشام بركات تحت عنوان «سياج الأُمنية».

وقال بركات: "تحققت أمنية ظلت تراودني سنين، هي رحلة الهند بحضارتها وألوانها وفلسفتها العميقة، أثرت بداخلي إحساس الفنان المولع القادم من بلد ذي بيئة صحراوي "مصر"، لبلد ذي طابع زخرفي بشتى الألوان الساخنة التي تجذب العين".

"ومن جبال الهيمالايا بدأت الرحلة لأرى ألوان الطبيعة الخلابة بجبالها المزروعة والعادات والتقاليد الروحانية التي تختلف عن طابع المدينة، فهناك حياة بدائية هي تجربة غنية بمعنى الكلمة تغذي روح الفنان المولع بروحانياته للطبيعة وما وراءها من غرابة وجمال غامض، وبالحب والسلام ينبضان فيها حتى نصل لسور الأمنية "أروما كوكار شاه" بالهيمالايا فترى قطع القماش بطول السور حتى يأتي دور الرياح لتخليص أمنيتك من قيود العالم المادي".

وتابع: "يأتى لى الأسود واللون الأحمر بحياتى كرمز للموت والحياة، ويدخلان من نافذة عالمى وأيامى الغامضة المزركشة بألوان البشر الجميلة والطبيعية لتصبح الشجرة الكريستالية ذات جذور الرغبة والنهم الإبداع والإلهام لى".

عرف هشام بركات بفنان "صدمة الحضارية"، موضحًا: "مزج الحضارية معًا يعطى لك شكلًا فنيًا إبداعيًا جديدًا وغرابة بالصورة لكونها مناقضة وتحويلها لعمل فنى يثير بداخلك الدهشة والغرابة ومن اندماج وجدان الإنسان المغترب مع طقس مصرى قديم مقدس".
«سياج الأُمنية».. معرض فنى لـ هشام بركات بجاليرى نوت
«سياج الأُمنية».. معرض فنى لـ هشام بركات بجاليرى نوت

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