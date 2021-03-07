«إنفوجراف».. «الصحة» توضح أنواع اللقاحات

حددت وزارة الصحة والسكان، أنواع اللقاحات المستخدمة لمواجهة الأمراض والفيروسات، موضحة أن هناك نوعين من اللقاحات "معطلة، وحية مضعفة".وأوضحت الوزارة، في إنفوجراف، أن اللقاحات "المعطلة" تحتوى على الفيروس المنتج مخبريًا بعد تدمير الحامض النووي له، ومن بينها "السولك" الخاص بشلل الأطفال و"السعار" و"الإنفلونزا الموسمية".وتابعت، أن اللقاحات "الحية المضعفة"هى التى تحتوى على الفيروس حيًا، ولكن تم إضعاف الحامض النووي الخاص به، بحيث يصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يتسبب في المرض، ومن بينها لقاح شلل الأطفال الفموي "سابين" ولقاح "الحمى الصفراء" و"الحصبة".يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة،، وللمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن 15335.