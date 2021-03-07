رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إنفوجراف».. «الصحة» توضح أنواع اللقاحات

الأحد 07/مارس/2021 - 02:37 م
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
فاتن خديوى
طباعة
حددت وزارة الصحة والسكان، أنواع اللقاحات المستخدمة لمواجهة الأمراض والفيروسات، موضحة أن هناك نوعين من اللقاحات "معطلة، وحية مضعفة".

وأوضحت الوزارة، في إنفوجراف، أن اللقاحات "المعطلة" تحتوى على الفيروس المنتج مخبريًا بعد تدمير الحامض النووي له، ومن بينها "السولك" الخاص بشلل الأطفال و"السعار" و"الإنفلونزا الموسمية".

وتابعت، أن اللقاحات "الحية المضعفة"هى التى تحتوى على الفيروس حيًا، ولكن تم إضعاف الحامض النووي الخاص به، بحيث يصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يتسبب في المرض، ومن بينها لقاح شلل الأطفال الفموي "سابين" ولقاح "الحمى الصفراء" و"الحصبة".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة، www.egcovac.mohp.gov.eg، وللمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن 15335.

موضوعات متعلقة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

البنك المركزي يعلن ارتفاع رصيد الاحتياطي لـ40.2 مليار دولار

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد أخذ الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

«سياج الأُمنية».. معرض فنى لـ هشام بركات بجاليرى نوت

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي