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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. بعد 6 أسابيع من الانخفاض كورونا يعاود تهديد دول العالم

الأحد 07/مارس/2021 - 02:04 م
كورونا
كورونا
سمر محمدين - زينب مجدي
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يواصل فيروس كورونا المستجد التفشي في دول العالم المختلفة، إذ عاودت أعداد الإصابات في الارتفاع مجددًا بعدما تراجعت وسجلت انخفاضًا في فترة تجاوزت خمسة أسابيع، الأمر الذي يُنذر بالخطورة في ظل تزايد مخاوف المواطنين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد أعداد الإصابات مرة أخرى في عدد من الدول حول العالم، بعد ستة أسابيع متتالية من الانخفاض في الإصابات حول العالم، سجلت بعض الدول الأوروبية ارتفاعًا مجددًا في أعداد الحالات المصابة بكورونا.

و شددت "الصحة العالمية" بعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس، إذ تظل قواعد النظافة أساس السيطرة على الوباء، مؤكدة على عدم الاعتماد على اللقاحات المضادة للفيروس وحدها، وترصد "الدستور" ارتفاع أعداد الإصابات حول العالم وفق أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة.

سجلت المكسيك في يوم الأثنين 1-3-2021 عددًا أقل من الأسابيع التي تسبقها وكان 2810 حالة وظل الوضع مستقرًا يوم الثلاثاء حيث سجلت 2343، ولكن شهد يوم الأربعاء 3-3-2021 ارتفاعا كبيرا في الإصابات حيث سجلت المكسيك 7913 حالة إصابة بفيروس كورونا، ولم تهبط الأعداد كثيرًا بل ظلت بين 6 آلاف حالة، و7 آلاف حتى أمس السبت 6-3-2021 سجلت 6561 حالة.

وسجلت البرازيل في يوم الأثنين 1-3-2021 عددًا ليس قليل ولكنه الأقل حتى الآن وفقا لمعدلات الإصابة بها وكان 38.49 إصابة، وارتفعت الأرقام بشكل مبالغ فيه في اليوم التالي إلى 58237 حالة، ويوم الخميس كان الارتفاع بشكل مخيف لكل أنحاء البرازيل 74376 وظلت الأرقام في الهبوط والارتفاع إلى أن سجلت أمس 67477 حالة.

وبعد هبوط حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا تصل إلى 4240 في يوم الأحد 28-2-2021 ارتفعت الحالات الأسبوع التالي بشكل مضاعف حيث سجلت إسبانيا يوم الأثنين 1-3-2021 أكثر من 6140 حالة وظلت الزيادة في الأعداد حتى الجمعة 5-3-2021 سجلت إسبانيا 6654 حالة.

وكان لإيطاليا نصيب من الزيادات في أعداد الإصابة بفيروس كورونا حيث سجلت الإحصائيات العالمية في يوم الأثنين 1-3-2021 في 13094 حالة، بينما سجلت في اليوم التالي 17039، وسجلت زيادة متكررة لليوم الذي يليه الموافق 3-3-2021 بلغت 20864 حالة، وظلت الأعداد في تزايد حتى وصلت إلى 23.641 حالة في أخر الاحصائيات.

وشاركت الهند في موجه زيادة عدد الإصابات من 17425 في يوم الأربعاء الموافق 3-3-2021 ولم تكن تلك الأعداد هي الأكبر بل سجلت في اليوم التالي 18292، حتى وصلت السبت الموافق 6 من الشهر الجاري إلى 18716 حالة.

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