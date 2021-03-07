رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عواض: 1310 أطفال استفادوا من مشروع الدمج الثقافي

الأحد 07/مارس/2021 - 02:02 م
أحمد عواض
أحمد عواض
جمال عاشور
طباعة
قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة أنجزت خلال الفترة الماضية 17 أسبوع ثقافي في مشروع أهل مصر التي تنفذه للأطفال، بإجمالي مستفيدين 1310 أطفال، في 6 محافظات، وهم: أسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب وشمال سيناء، ومطروح.

وأضاف عواض في تصريحاته لـ"الدستور"، أن المشروع مستمر في مرحلة جديدة، بهدف الدمج الثقافي بين أبناء الوطن، وتأصيل الهوية المصرية، ورفع الوعي لدى الأطفال، وبث روح المواطنة والانتماء، وقبول الآخر.

ولفت رئيس قصور الثقافة إلى أن الهيئة تواصل مشروع المسرح المتنقل في ما يقرب من 7 محافظات في الوقت الحالية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، موضحًا أن فعاليات المسرح المتنقل تجرى بالتتابع من محافظة لأخرى حسب الجدول الذي تم وضعه لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة أن مشروح المسرح المتنقل، حقق صدى كبير بين المواطنين، من ناحية الإقبال على فعالياته، والمشاركة فيه من قبل المواطنين نفسهم، موضحًا أنه من خلاله يتم اكتشاف العديد من المواهب ورعايتها.

موضوعات متعلقة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

البحارة

ريش أخضر ينبت من قلبى

الأم والابنة

لن يصمت القلم