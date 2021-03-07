عواض: 1310 أطفال استفادوا من مشروع الدمج الثقافي

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة أنجزت خلال الفترة الماضية 17 أسبوع ثقافي في مشروع أهل مصر التي تنفذه للأطفال، بإجمالي مستفيدين 1310 أطفال، في 6 محافظات، وهم: أسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب وشمال سيناء، ومطروح.وأضاف عواض في تصريحاته لـ"الدستور"، أن المشروع مستمر في مرحلة جديدة، بهدف الدمج الثقافي بين أبناء الوطن، وتأصيل الهوية المصرية، ورفع الوعي لدى الأطفال، وبث روح المواطنة والانتماء، وقبول الآخر.ولفت رئيس قصور الثقافة إلى أن الهيئة تواصل مشروع المسرح المتنقل في ما يقرب من 7 محافظات في الوقت الحالية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، موضحًا أن فعاليات المسرح المتنقل تجرى بالتتابع من محافظة لأخرى حسب الجدول الذي تم وضعه لتغطية كافة محافظات الجمهورية.وأكد رئيس الهيئة أن مشروح المسرح المتنقل، حقق صدى كبير بين المواطنين، من ناحية الإقبال على فعالياته، والمشاركة فيه من قبل المواطنين نفسهم، موضحًا أنه من خلاله يتم اكتشاف العديد من المواهب ورعايتها.