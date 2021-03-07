«الزراعة»: تجار الجملة سبب التلاعب فى أسعار الخضر والفاكهة

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة، عن أن مزادات التجار في أسواق الجملة هي سبب التلاعب في أسعار الخضر والفاكهة وعدم حصول المزارعين على هامش ربح محدود، فيما يحصل التجار على ربح أكبر، مطالبا بإنشاء منافذ لوزارة الزراعة والتموين داخل أسواق الجملة، حيث إن القانون حدد للتاجر هامش ربح 3% من إجمالي ثمن السلعة بينما يحصل على أكثر من ذلك بكثير.وقال التقرير، إن المزادات العشوائية تنتشر داخل أسواق الجملة للخضر والفاكهة والأسماك، وتكون أسعار البيع في السوق مبهمة للمراقبين، حيث إن التاجر يشتري السلع من المزارع بسعر وينقلها للسوق بسعر ويضيف إليها الشحن والعمالة، مشيرا إلى ضعف تواجد الجهات الرقابية في أسواق الجملة، التي تصل مساحتها إلى 300 فدان ويعتمد عليها أغلب سكان القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى بنسبة 85%.