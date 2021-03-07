الأنبا توما يزور دار العائلة المقدسة للرعاية بجزيرة الخذندارية

زار صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، دار العائلة المقدسة للرعاية بجزيرة الخذندارية، حيث كان في استقبال نيافته مسؤولة الدار، الأخت تريزا من راهبات المحبة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافة المطران، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومجموعة من نشاط الفوكولاري، ومسؤولي جمعية الصعيد، والمدارس الكاثوليكية بالمنطقة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تضمن اليوم أيضًا عرض فيلمًا تسجيليًا يحتوي على السيرة الذاتية للدار، هذا وبالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك غدًا الإثنين، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.