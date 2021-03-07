كيف حول «الموت» مسار الراحل حمدي غيث في الجزء الثاني من «المال والبنون»؟

ترك خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية على مستوى الدراما والسينما والمسرح، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في كل الأعمال التي شارك فيها حتى ترك وراؤه بصمة كبيرة في الوسط الفني، هذا هو حمدي غيث، الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حمدي غيث.- ولد حمدي غيث، في 7 يناير عام 1924، بقرية كفر شلشلمون، بمحافظة الشرقية.- التحق حمدي غيث بكلية الحقوق، وبسبب عدم حبه لهذه المهنة توجّه إلى التمثيل عن طريق معهد التمثيل.- حصل حمدي غيث على منحة لباريس لتكملة دراسته المسرحية، ثم عمل أستاذًا في أكاديمية الفنون.- بدايته الفنية كانت عام 1954، وأول فيلم شارك فيه هو «صراع في الوادي».- تولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دورة، كما عمل أيضا بالإخراج المسرحي؛ حيث أخرج عددا من المسرحيات منها مأساة جميلة وأرض النفاق.- قدم العديد من الأعمال الفنية منها أفلام «الرسالة، بنت الليل، صراع العشاق، الحكم آخر الجلسة، إسماعيلية رايح جاي، الناصر صلاح الدين، التوت والنبوت، أرض الخوف، حارة البرجوان»، ومن المسلسلات «الفرسان، الشهد والدموع الجزء الأول، المال والبنون الجزء الثاني، زيزينيا، السيرة الهلالية، ذئاب الجبل».- كان سببا في التحاق شقيقه عبد الله بمجال الفن، فعندما عاد من باريس شجعه على ترك العمودية والاتجاه إلى الفن.- حصل على شهادة تقدير في عيد الفن عام 1978، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.- حصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون في لجنة الثقافة الجماهيرية والمسرح.- حزن حزنا شديدا على رحيل شقيقه عبد الله غيث، الذي كان وقتها على وشك البدء في تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل «المال والبنون»، فاضطر حمدي إلى إكمال دور أخيه في المسلسل بعد وفاته.- بعد أن أصيب بالفشل الكلوي، توفي الفنان القدير حمدي غيث عن عمرٍ ناهز الـ82 عامًا.