8010 إصابات جديدة و93 وفاة بكورونا فى إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 8010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و689 ألفا و692 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و795 حالة في وضع حرج.وأضافت أنه تم تسجيل 93 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 60 ألفا و687 حالة وفاة، مشيرة أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس تجاوز مليونا و440 ألف متعاف حتى الآن.