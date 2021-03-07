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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مواجهة كورونا.. ومنبهرون بآثارها

الأحد 07/مارس/2021 - 02:28 م
سفير الاتحاد الاوروبي
سفير الاتحاد الاوروبي ومكرم
وفاء علي
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أكد كريستيان برجير، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على ضرورة التقريب بين شعوب دول الاتحاد ومصر، موضحًا أنه منذ تسلمه مهام منصبه بالقاهرة وهو يحرص على الاطلاع على كل المشروعات الجارية في مصر، وعلى الجهود التي تبذلها في مختلف الملفات، كما عبر عن انبهاره بالمزارات السياحية والأثرية التي تزخر بها مصر، وأنها من أهم مقدرات الدولة المصرية، مشيرًا إلى زيارته مؤخرًا في محافظة المنيا، وكذلك القناطر الخيرية والحدائق الملحقة بها.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات، خاصة في إطار الإعداد لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم.

كما أثنى برجير على النجاح الكبير الذي حققته الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا والتي عكست قوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي حظي بإشادة كبرى المؤسسات العالمية والمنظمات الدولية.

وفي ختام اللقاء، رحب السفير الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الهجرة في ملفات مختلفة وتبادل الخبرات والتجارب، أبرزها ملف التعاون في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وملف الهجرة، سواء النظامية أو غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتوقيع اتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية"، بمنحة قدرها 27 مليون يورو، حيث تعتمد منهجية العمل بالاتفاقية على استهداف المجتمعات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال ثلاثة برامج ومكونات تنموية، من شأنها إتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب في مصر للحد من هذه الظاهرة.

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