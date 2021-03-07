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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين» يطرح 4 مناقصات لمحطات القوى الكهربائية بالعاشر

الأحد 07/مارس/2021 - 01:53 م
محطات القوي الكهربائية
محطات القوي الكهربائية
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الثالثة في أعمال تشغيل محطات القوي الكهربائية والخطوط والمحولات، لتنفيذ 4 مناقصات لتنفيذ عملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحي الأول والمناطق الصناعية سي1- سي 3 - بي 1، وتشمل المناقصة الثانية تنفيذ تشغيل أعمال صيانة وحراسة شبكة الإنارة للحي الثاني، وتتضمن المناقصة الثالثة تنفيذ عملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكة الإنارة الحي السكني الثالث والمنطقة الصناعية سي 2، وتنص المناقصة الرابعة تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحي السكني الرابع والمناطق الصناعية " سي4 - بي 2 بمدينة العاشر من رمضان أحدي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الاتحاد، أنه يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 لكل مناقصة علي حدة، ويقدم العطاء في بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة على حدة، موضحًا أن يرفق بالمظروف الفني تأمينا ابتدائيا بقيمة 65 ألف جنيه للمناقصة الأولى، بينما يصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية 30 ألف جنيه، وتشمل المناقصة تأمين المناقصة الثالثة نحو 50 ألف جنيه، ويصل قيمة تأمين للمناقصة الرابعة 70 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.

وأشار إلى أن تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمناقصة الأولي يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، والمناقصة الثانية يوم الأحد 28 مارس الجاري، والمناقصة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، والمناقصة الرابعة يوم الأحد الموافق 4 أبريل، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للـ4 مناقصات خلال الأيام التالية يوم 6، 11، 13، 18 ابريل، لافتاُ أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصات لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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