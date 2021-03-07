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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

الأحد 07/مارس/2021 - 02:13 م
طقس شديد البرودة
طقس شديد البرودة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الإثنين، طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون دافئا نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة،

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 13
الإسكندرية 23 13
وادى النطرون 22 11
طنطا 23 12
شبين الكوم 24 13
دمنهور 23 11
بلطيم 22 12
مطروح 21 10
السلوم 23 11
سيوة 25 10
بورسعيد 22 14
دمياط 22 13
الزقازيق 24 13
المنصورة 24 12
الإسماعيلية 24 12
السويس 24 12
العريش 22 12
رفح 21 12
رأس سدر 24 11
نخل 22 06
نويبع 27 17
طابا 25 15
كاترين 21 06
الطور 24 11
شرم الشيخ 27 16
الغردقة 28 17
مرسى علم 28 15
الفيوم 24 11
بنى سويف 25 11
المنيا 27 11
أسيوط 27 11
سوهاج 29 12
قنا 29 12
الأقصر 31 12
أسوان 32 13
إدفو 32 14
أبو سمبل 33 15
الوادى الجديد 30 12
شلاتين 29 15
أبو رماد 29 15
حلايب 28 16
رأس حدربة 28 16

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