«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الإثنين، طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون دافئا نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة،وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 24 13الإسكندرية 23 13وادى النطرون 22 11طنطا 23 12شبين الكوم 24 13دمنهور 23 11بلطيم 22 12مطروح 21 10السلوم 23 11سيوة 25 10بورسعيد 22 14دمياط 22 13الزقازيق 24 13المنصورة 24 12الإسماعيلية 24 12السويس 24 12العريش 22 12رفح 21 12رأس سدر 24 11نخل 22 06نويبع 27 17طابا 25 15كاترين 21 06الطور 24 11شرم الشيخ 27 16الغردقة 28 17مرسى علم 28 15الفيوم 24 11بنى سويف 25 11المنيا 27 11أسيوط 27 11سوهاج 29 12قنا 29 12الأقصر 31 12أسوان 32 13إدفو 32 14أبو سمبل 33 15الوادى الجديد 30 12شلاتين 29 15أبو رماد 29 15حلايب 28 16رأس حدربة 28 16