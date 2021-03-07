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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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إنفوجراف
بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)
الأحد 07/مارس/2021 - 02:14 م
لون بشرتك
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حدد خبراء الموضة عدة قواعد تساعد السيدات على اختيار الفستان المناسب، وذلك وفقًا لما نشره موقع Terry Costa.
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