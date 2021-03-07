وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لليبيا

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، يان كوبيتش المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.من جانبه، صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء يأتي للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها.