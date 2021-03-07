انطلاق أول منافذ السلع المتحركة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة حريصة كل الحرص على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كل المراكز والمدن والأحياء.جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، صباح اليوم، انطلاق أول المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بمدينة طنطا بحضور العقيد سامح رفعت عبد الغني ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.وأكد محافظ الغربية أنه تم توفير عدد ٢ منفذ متحرك، وجار توفير مجموعة أخرى من المنافذ ببقية مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك حرصًا من محافظة الغربية على توفير كل السلع الغذائية ومتطلبات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة لظروف المواطنين الاقتصادية، وإيمانًا بأهمية التصدي لكل أشكال احتكار السلع والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.وأشاد الدكتور رحمي بجودة المنتجات المقدمة ومناسبة أسعارها لجمهور المواطنين، مثمنًا دور الجهاز والقوات المسلحة في تقديم كل الجهود لخدمة وطننا الغالي، مطالبًا بتوفير مجموعة من منافذ السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بقرى مركز زفتى تماشيًا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وفي نهاية اللقاء تبادل المحافظ وممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الدروع التذكارية.