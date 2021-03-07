ألمانيا تتوقع زيادة واضحة فى عدد حالات إفلاس الشركات فى 2021

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تتوقع عددا متزايدا بشكل كبير من حالات إفلاس الشركات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.وجاء في رد الحكومة الألمانية على الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، اليوم الأحد: "وفقا لتقييم الحكومة سوف يزداد عدد حالات إفلاس الشركات بشكل واضح في 2021".ونقلت الصحيفة عن رد الحكومة أنه وفقا لتقديرات حالية، من المتوقع أن تكون هناك زيادة بإجمالي 18749 حالة إفلاس مقارنة بالعدد في عام 2019، ومع ذلك جاء أيضا في الخطاب أنه "ليس متوقعا أن تكون هناك موجة إفلاسات كبيرة في نطاق الاقتصاد الحقيقي"، ولكن مثل هذه المتوقعات "محاطة بدرجة كبيرة من حالة عدم اليقين".