11 مخالفة تطيح بإمام وخطيب «الحسين»

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، عن صدور قرار بنقل الشيخ ياسر مغاوري، إمام وخطيب مسجد الحسين، من منصبه كإمام وخطيب بالمسجد لعدم التزامه بتعليمات الوزارة.وكانت وزارة الأوقاف قد حذرت من مخالفة تعليماتها بشأن أزمة كورونا, والتي تتمثل في الآتي:1- عدم فتح أي دار مناسبات.2- عدم السماح بإقامة أي عزاء.3- عدم السماح بعقد قران أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها.4- تشديد المتابعة واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة.5- قصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط.6- خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.7- عدم السماح بأي نشاط آخر بالمساجد أو ملحقاتها دفعًا لانتشار فيروس كورونا.8- تأكيد الالتزام بالكمامة.9- تأكيد وجود مسافات للتباعد وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها والبعد عن التزاحم.10- الالتزام بإحضار المصلى الشخصي عند الحضور إلى المسجد.11- عدم السماح بفتح الأضرحة.