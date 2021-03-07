تحصيل 2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس في فبراير

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، أفرجت عن مشمول 8 آلاف و878 شهادة جمركية خلال شهر فبراير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزه الاستقبال، والسيارات وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي بلغت ٨١٩ مليونًا و٩٥١ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و٧٦٧ مليونًا و٤٢٣ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٢٣٦ مليونًا و١٥٥ ألف جنيه.وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، صدرت خلال شهر فبراير مشمول 3 آلاف و84 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت ٥ مليارات و٨٨٦ مليونًا و٩٩١ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها: الرمال الطبيعية، والسلع الغذائية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، والمنتجات الزراعية، وغيرها.ولفت التقرير إلى أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في فبراير الماضي بنحو ٤ ملايين و٧٢٣ ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل عن شهر فبراير بلغت ١٩ مليونًا و913 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ٨ ملايين و٢٥٧ ألف جنيه.أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في فبراير الماضي، بلغت ٢ مليار و٨٥٦ مليونًا و٤٤ ألف جنيه.