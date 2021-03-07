رئيس مجلس النواب الليبى يصل سرت لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إلى مدينة سرت استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.وقال عضو المكتب الإعلامي ببلدية سرت محمود الناجح في تصريحات نقلتها "بوابة إفريقيا": "إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان على رأس المجموعة التي وصلت إلى المدينة".وأوضح أنه من المتوقع وصول طائرة، ظهر اليوم، إلى مطار سرت قادمة من طرابلس، تقل مجموعة أخرى من النواب، للمشاركة في الجلسة المقررة غدا الإثنين.