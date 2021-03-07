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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وليد الحريرى: إدارة بايدن تسعى لتشكيل سياسة جديدة فى اليمن

الأحد 07/مارس/2021 - 02:17 م
بايدن
بايدن
سميرة إبراهيم
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قال وليد الحريري رئيس مكتب نيويورك لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعطت إنهاء الحرب في اليمن أولوية في أجندتها السياسية الخارجية، لذا تتجه بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكين، نحو إنشاء سياسة خاصة لها في اليمن، ​لم تكن موجودة سابقًا.

وأوضح أن ملف اليمن كان محصورًا ضمن سياسة عامة تتعلق بمكافحة الإرهاب وربطها بالسياسات الإقليمية، مثل السياسة الأمريكية تجاه السعودية والخليج، والملف الإيراني عند التطرق لجماعة الحوثيين في اليمن.

وأضاف الحريري، في تصريحاته لـ"الدستور": "ملامح السياسة الجديدة بدأت بتعيين مبعوث أمريكي خاص لليمن مكلف حاليًا بدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق سلام بين الأطراف اليمنية المتحاربة، وإعطاء الوضع الإنساني في اليمن أولوية أكثر إلحاحًا".

وتابع الحريري: "بعد أسابيع فقط من تعيينه، أجرى ليندركينغ زيارة إلى الخليج العربي وأوروبا التقى فيها كلًا من ممثلي الدول المهتمة في اليمن من ضمنها السعودية والإمارات وعمان، وفي تحرك رفيع المستوى فريد من نوعه حدث تواصل بين ممثلين حوثيين مع ليندركينغ عند تواجده في السلطنة".

وأكد الحريري أن إدارة بايدن ستواجه تحديات كثيرة من ضمنها صياغة سياسة واضحة ومتكاملة حول شئون تتعلق باليمن والملف الإيراني وحول الشراكة الأمريكية والخليج فيما يخص الطاقة والأسلحة والسياسات المحلية لكل من الدول المعنية.

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