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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمير كرارة وبشرى يستعيدان ذكرياتهما قبل 20 عامًا (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 02:00 م
أمير كرارة
أمير كرارة
أمير محمد خالد
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حلّت الفنانة بشرى والفنان خالد الصاوي ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، في حلقة مليئة بالذكريات والمواقف الكوميدية التي جمعتهما.

واستعادت بشرى وأمير ذكرياتهما في مسلسل "شباب أونلاين"، أول عمل فني جمعهما قبل 20 عاما، وعرض أمير خلال الحلقة صورا لهما وقتها، موضحا أنه أول عمل فني يشارك فيه، وكان قبله قد شارك في تقديم برنامج تليفزيوني.

دخلت بشرى في نوبة ضحك عقب عرض الصور، لأنها كانت تظهرها بنحافة ملحوظة للغاية وقتها، قائلة: "كنت رفيعة جدا، كان أمير بيزغطني كل يوم عشان أتخن.. كل يوم يأكلني عشان أتخن".

من جانبه، قال خالد الصاوي إنه شارك كضيف شرف في إحدى حلقات هذا المسلسل، حيث قّدم شخصية شاب بورسعيدي يريد خطبة إحدى البطلات، وأضاف ضاحكا: "يااااه كنت عامل دور شاب.. امتى آخر مرة حد قالي كلمة شاب دي".
أمير كرارة وبشرى يستعيدان ذكرياتهما قبل 20 عامًا (صور)
أمير كرارة وبشرى يستعيدان ذكرياتهما قبل 20 عامًا (صور)
أمير كرارة وبشرى يستعيدان ذكرياتهما قبل 20 عامًا (صور)
أمير كرارة وبشرى يستعيدان ذكرياتهما قبل 20 عامًا (صور)
أمير كرارة وبشرى يستعيدان ذكرياتهما قبل 20 عامًا (صور)
أمير كرارة وبشرى يستعيدان ذكرياتهما قبل 20 عامًا (صور)

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