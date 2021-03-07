مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث يؤدي 23274 طالب وطالبة الامتحان على مستوى المحافظة وضواحيها للعام الدراسي 2021 2020، والتي انطلقت اليوم ولمدة يوم واحد فقط في جميع المواد من خلال ورقة امتحانية مجمعة.وتفقد وكيل الوزارة، لجان مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بإدارة شمال التعليمية، والتي تضم 25 لجنة، بالإضافة للجنة خاصة يؤدي بها 379 طالبا وطالبة الامتحانات، حيث اطمأن على مستوى الامتحان وأجرى حوارًا أبويًا مع الطلاب للوقوف على مستوى الأسئلة، ثم تفقد مدرسة الإسراء والمعراج الإعدادية بنات والتي تضم 10 لجان ويؤدى بها الامتحان 173 طالبة، واختتم جولته بتفقد مدرسة خديجة بنت خويلد بنات التابعة لإدارة شمال التعليمية.وتابع عجلان لجان الامتحان تم تجهيزها من حيث توفير جميع الإمكانيات داخل اللجان، موضحًا أن جميع الامتحانات تقيس مستوى جميع الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات وعدم السماح بالغش وعدم الانصراف من اللجنة إلا عقب خروج آخر طالب بها، متمنيا التوفيق والسداد للجميع مشيرًا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقًا للإمكانات المتاحة.