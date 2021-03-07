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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مطروح» تستعد للتحول الرقمي.. توصيل كابلات ومقايسات و«محمول سيوة»

الأحد 07/مارس/2021 - 01:39 م
الدكتورة دينا عثمان،
الدكتورة دينا عثمان،
ياسمين شعيب
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عقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، اجتماعا مع المهندس محمد حمادة، مدير منطقة تليفونات مطروح، وأنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، لبحث كافة المطالب والاحتياجات للإسراع في منظومة التحول الرقمي وعرض مقترحات احتياجات المحافظة في مجال الاتصالات خلال لقاء مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قريبا، والإسراع في تطوير الخدمات الحكومية مع تطبيق منظومة التحول الرقمي بمدن المحافظة.

ووجهت عثمان مدير اتصالات مطروح بتحديد موقف توصيل منطقة تليفونات مطروح للكابلات بجميع المناطق المستهدفة وعمل المقايسات اللازمة للمناطق المحرومة وفقا للأولويات، لعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للمساهمة في تذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة للمواطنين خاصة مع ارتباط النظام التعليمي وغيره بخدمات التليفون والإنترنت وتقديم الخدمات اللائقة لهم، أيضا بمراجعة حاجة عدد من المناطق لتوفير شبكات التليفون المحمول ومنها طريق سيوة، والتعاون مع الشركات المسؤولة للوقوف على الإجراءات والتصاريح اللازمة مع الجهات المعنية.

وناقشت نائب محافظ مطروح مع رئيس الغرفة التجارية بمطروح أهمية تعاون تجار مطروح خاصة في مجال الإليكترونيات والتليفونات المحمولة وأهمية التعامل مع المنتجات ذات الشركات الأصلية المعلومة وليست مجهولة المصدر بما يحمي المستهلك، بالإضافة إلى عرض كافة مقترحاتهم ومطالبهم مع تقدير مسئولياتهم المجتمعية، وأهمية المشاركة مع الغرفة التجارية بمطروح خلال لقاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بما يعود على المستهلك وييسر الخدمات له ويحافظ على حقوقه.

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