كل ما لا تعرفه عن بوابة التعليم الأساسي لمعرفة النتيجة

يترقب طلاب المرحلة الابتدائية، والشهادة الاعدادية، موعد نتيجة الامتحانات، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الترم الأول مباشرة، حيث تصدرت بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة النتيجة، فقد أتاحت الوزارة موقع بوابة التعليم الأساسي تسهيلا على أولياء الأمور لمعرفة النتيجة بشكل أسرع.





موقع بوابه التعليم الأساسي لمعرفة النتيجة

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور، الذين يترقبوا في معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، تسجيل الدخول عبر رابط موقع بوابة التعليم الأساسي التالي: www.cairogovresults.com ، كما يمكنهم الدخول أيضا عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، ومعرفة النتيجة أيضا من خلال الرابط الآتي: http://cairo.gov.eg

خطوات معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول عبر بوابة التعليم الأساسي

عقب الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتيجة صفوف النقل، للفصل الدراسي الأول، أتباع الخطوات التالية: تسجيل البيانات الآتية: إدخال الرقم القومي إذا كان ولي الأمر الذي يريد معرفة النتيجة، المرحلة الدراسية (الابتدائية- الإعدادية)، اختيار الفصل الدراسي، والسنة، اختيار الصف الدراسي، واختيار الفصل الدراسي، وأخيرًا النقر على أيقونة عرض النتيجة، وبعدها ستظهر النتيجة.





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موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول

لم تحدد وزارة التربية والتعليم حتى الآن موعد ظهور نتيجة الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث تتم الآن عملية التصحيح، ولمن تداولت بعض المنصات التعليمية الإلكترونية عدد من الروابط لمعرفة نتيجة المرحلة الابتدائية من خلالها حيث يمكن لطلاب الخامس الابتدائي معرفة النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالي: www.cairogovresults.com





كما يمكن لأولياء الأمور الاتصال على الخط الساخن الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة، وهو: 09000100.

خدمات بوابة التعليم الأساسي

تقدم بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، خلال العام الدراسي الجديد 2021، حيث تشمل الخدمات نتيجة الشهادة الإعدادية، خدمات مراحل النقل الأساسي، استخراج بيانات النجاح للطلاب، تلقي طلبات التحويل، خدمات رياض أطفال، نتيجة المرحلة الابتدائية.





كما توفر بوابة التعليم الأساسي، البيانات المتعلقة بجميع المدارس على مستوى بعض المحافظات منها: القاهرة، القليوبية، والجيزة.