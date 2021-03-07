«الري» تنفذ 73% من أعمال حماية وادى طابا من السيول

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، حسب الخطة القومية التي تأتي ضمن استراتيجية 2030 منها البحر الأحمر وسيناء، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تجنب حدوث أي أزمات من خلال خطة محكمة تشمل التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.وواصلت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء اليوم الأحد، أعمال الحماية من أخطار السيول فى مدينة طابا، وتتضمن تنفيذ وحفر وبناء قدمات حواجز وبحيرة صناعية بوادي طابا، وأعمال مباني الدبش في الميل الأمامي للحاجز بوادي المحاشي الأسفل.وبلغت نسبة التنفيذ 73% تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، لحماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والاستثمارات المختلفة.